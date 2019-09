Früher & Heute: Timothée Chalamets beste Frisuren (Aber was soll der Topfschnitt?)

Manche Haarschnitte sind einfach unverwechselbar. Justin Bieber wurde mit seiner Pony-Frisur bekannt Harry Styles mit seinem wilden Lob . Und auch Joe Keery wäre ohne seinen Retro-Vokuhila ein anderer. Kurzum: Wer ein Herzensbrecher werden möchte, braucht die richtige Frisur. Das weiß auch Timothée Chalamet. Der 22 Jahre alte Call me by your Name-Schauspieler eroberte die Herzen des internationalen Kinopublikums mit seiner dunklen Lockenpracht im Sturm. Sein Haar hat mittlerweile sogar seinen eigenen Twitter-Account . Da verwundert es wenig, dass seine Fans durchdrehten, als der Schauspieler sich für die Netflix-Produktion The King seine dunklen Locken zu einem Bowl Cut schneiden ließ. Nachdem Timothée seinen mittelalterlichen Topfschnitt das erste Mal beim Internationalen Film Festival in Toronto präsentierte, war sich das Internet schnell einig: Dieser Look ist, bei aller Liebe, abgelehnt. Ein Fan beschrieb den Tag, an dem Chalamet mit der neuen Frisur den roten Teppich betrat, als den schlimmsten seines Lebens. Ein anderer sagte, der Gedanke an diesen Haarschnitt würde ihm den Schlaf rauben. Ich möchte an dieser Stelle einwerfen: Schön, wenn man keine anderen Probleme hat.