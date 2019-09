Beautyprodukte in Kupfer sind das Schönste, was deinem Kulturbeutel passieren kann

So ganz können wir uns dem warmen Schimmer von Kupfer aber nicht entziehen, denn an einem anderen Ort verschönert er im Handumdrehen seine gesamte Umgebung. Die Rede ist von unserem geliebeten Kulturbeutel, der sich jetzt über hübsche Neuzugänge freuen darf - und die müssen in Kupfer daher kommen. Unsere Favoriten für ein strahlendes Beauty Bag gibt's in der Slideshow!