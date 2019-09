Shots kenne ich nur allzu gut aus meiner Lieblingsbar. Die machen auch schön. Zumindest das Gegenüber. Manchmal. Und damit ist nicht das Gegenüber im Spiegel gemeint. Erst recht nicht das mit den kleinen Augen am nächsten Morgen. Doch genau das versprechen die neuen Beautyshots: Sie wollen den Trinker schön machen. Und zwar ebenfalls durch Hochprozentiges, wenn auch ohne Alkohol. Hochdosierte Antioxidantien, Hyaluron oder Kollagen sollen von Innen heraus gegen Falten, unreine Haut, fahlen Teint, brüchige Nägel und strohige Haare wahre Beautywunder wirken. „Wenn Sie irgendwelche Probleme mit der Haut haben“, sagt die Pressesprecherin des Beautyshot-Anbieters „Daniele de Winter Monaco“, „sollten die innerhalb von drei Tagen oder so verschwunden sein.“ Oder so. Das wollten wir genauer wissen und haben diverse Produkte jeweils 14 Tage getestet.



Was das wirklich gebracht hat, erfahrt ihr in unserer Sldieshow.