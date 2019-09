Balbina: „Als fokussierte und entschlossene Frau muss man Hürden einrennen“

Texte, Gesang, Gesamtkonzept – was genau machst du alles selbst bezogen auf deine Kunst?

Also ich bin in erster Linie Komponistin und Texterin. In zweiter Linie jedoch male ich meine Lieder aus. Ich liebe es, mich durch Bildaufbau und Video auszudrücken. Kulisse und Bekleidung wird da quasi zu einem wichtigen Handwerkszeug, welches Ideen in Szene setzt.