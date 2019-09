Wie würde deine Mutter deinen Job erklären?

Ich habe sehr lange und sehr intensiv versucht, mit allen Metaphern zu erklären, was ein Netzwerk ist, was die Digitalbranche ist, was Digitalisierung an sich ist. Eigentlich sind meine Eltern ausgestiegen, nachdem ich mich aus der Politik zurückgezogen habe. Lange wussten sie nicht so richtig, was ihre Tochter macht. Dann gab es ein ZDF-Porträt über meine Arbeit mit WIDI und mich. Das war der Moment, an dem der Groschen fiel. Meine Mutter sagte: „Ihr macht doch fast dasselbe wie wir bei unserem PC-Kurs: ihr trefft euch, alle haben ihren Laptop oder ihr Handy dabei und ihr sprecht über alles was euch bewegt!“ Manchmal muss man Dinge auch einfach stehen lassen. [lacht]