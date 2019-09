Wie könnten es Politik und Gesellschaft einfacher machen für Frauen mit Karriereambitionen?

Indem das Thema „Frauenförderung“ nicht als Frauen-Thema, sondern als gesamtgesellschaftliches Thema betrachtet wird. Ein diverses Team ist der Wettbewerbsgarant schlechthin. Zudem glaube ich fest daran, dass wir in der Debattenkultur rund um Diversität eine pragmatischere und weniger empörungsbehaftete Tonalität brauchen. Ich möchte nicht, dass die Generation nach mir mit dem Bewusstsein aufwächst, dass Frau-Sein an sich ein Manko ist. Wir brauchen mehr Investments in Mentoringprogramme, in die Förderung von Zukunftsskills wie IT-Kenntnisse für Kids und in Weiterbildungsprogramme – allerdings vor allem für Lehrerinnen und Lehrer, die dem Nachwuchs die Vielfalt der Berufswelt mit all ihren Facetten aufzeigen und greifbar machen.



Mit welchem Stereotyp sind Frauen in Vorständen an sich heute noch behaftet?

Dass ihnen immer noch solche Fragen gestellt werden. Die Reduktion auf Frau oder Mann in einem Job jenseits der inhaltlichen Arbeit suggeriert immer wieder, dass es etwas Besonderes sein muss. Das ist es aber nicht. Egal ob Mann oder Frau – der Job kann gut oder schlecht gemacht werden – was nicht am Geschlecht liegt, sondern an der Eignung und den Fähigkeiten der Person.



Auf welche Aspekte des Panels und Gesprächspartner freust du dich am meisten?

Ich freue mich besonders darauf, den unterschiedlichen Stories der Frauen zu lauschen. Das Panel an sich ist so bunt wie unsere Community: wir haben mit Nora Beckershaus, Managing Director von Refinery29 ein klasse Role Model aus dem Journalismus. Sie hat zum einen selbst eine spannende Geschichte, zum anderen bringt sie einen analytischen Blick auf die Entwicklungen im Finanzsektor hinsichtlich Frauen mit. Mit Salome Preiswerk, der Gründerin von Whitebox haben wir eine Frau, die derzeit den Anlagen-Sektor revolutioniert und sicherlich ein Portfolio an Geschichten aus dem Finanzsektor im Gepäck hat. Zudem haben wir mit Birgit Storz, Managerin bei der Commerzbank, und Johanna Weber als Head of Media Relations bei Munich RE, zwei Frauen die auf eine erfolgreiche Karriere in Konzernen zurückblicken können und tolle Vorbilder sind. Und: mit Dagmar Nedbal von Mastercard und Petra Justenvoven von PwC inspirierende Keynote-Speakerinnen, die uns aufzeigen wie ihr Weg war und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielte!