Mittlerweile weiß ich, welche Kleidung mit meinen großen Brüsten (halbwegs) gut aussieht. Nur leider finde ich sie nirgendwo. Und dabei ist eine BH-Größe 75 E angebracht an einen kleinen, schmalen Körper mit kurzen Beinen nichts Ungewöhnliches und trotzdem ist es fast unmöglich dafür gescheit einzukaufen, ohne dass ich gleich sehr viel fülliger aussehe, als ich bin. Die Proportionen sind einfach andere als die Designvorgaben der meisten Modehäuser. Nur weil ich an der Brust mehr Stoff brauche, heißt das allerdings nicht, dass das ganze Shirt weiter geschnitten sein soll. Leider hat das die Industrie noch nicht so ganz verstanden. Und so trage ich seit Jahren zu große Oberteile und Styles, die meinen Busen zu einem Einheitsbrei mit dem Bauch formen, oder sehr enge Shirts. In der Schule, als mein Körperverständnis und -gefühl noch lange nicht so ausgeprägt war, platzte ich förmlich aus einem hautengen Stretch-Oberteil mit Marylin Monroe Aufdruck heraus. Der Kopf der Ikone war genau auf Brusthöhe abgebildet und ließ ihn wegen meinem Busen überdimensional groß aussehen. Das ließen mich Jungen aus meiner Stufe selbstverständlich unter tobenden Lachern wissen. Seitdem mache ich einen großen Bogen um solche Designs und Typen, die mich auslachen. Meinem Selbstbewusstsein hat der Mangel an passender Fashion selbstverständlich einen Knacks verpasst. „Wieso sieht das bei mir so doof aus?“ und andere Gedanken dieser Art waren jahrelang mein stetiger Shopping-Begleiter. Die Konsequenz nach ewigem Frust war es also, eine Art Uniform zu tragen: schwarze Oversize-Pullis im Winter, simple Tees mit Box-Cut und T-Shirt-Kleider im Sommer. Bloß keine Blazer oder Tank-Tops, dem Crop-Top-Trend habe ich mich nicht mal auf 50 Meter genähert, weil die Oberteile kaum meinen BH verdeckten und Underboob war damals noch nicht am happening. Vom BH-Struggle fang ich gar nicht erst an. Die Unterwäsche von Mainstream Retailern wie H&M oder Zara, wo man verzierte und bezahlbare Teile bekommt, passt manchmal – meistens aber nicht.