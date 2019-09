Die mittlerweile 29-Jährige erzählt das alles selbstbewusst und sehr sicher – und doch bereitet einen nichts auf das vor, was dann folgt: Sie performt ein eigens komponiertes und geschriebenes Lied, trifft jeden einzelnen Ton, bleibt bis zum Ende im Takt. Belohnt wird der großartige Auftritt mit Standing Ovations, Juror Howie Mandel applaudiert in Gebärdensprache, und dann folgt der Ritterschlag der Talentshow: Simon Cowell drückt den goldenen Buzzer und katapultiert Harvey damit direkt in die Live-Runde der von AGT.