Der Modemonat läuft rund und nach der New York Fashion Week geht es direkt weiter in London mit den Shows zur Spring/Summer 2017 Saison. Die Kollektionen der Designer aus der Modemetropole an der Themse sind bekanntermaßen deutlich unangepasster und progressiver als ihre Pendants in Amerika, Frankreich und Italien und daran ändert sich auch in diesem September ganz und gar nichts. Zum Glück!