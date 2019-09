So groß die Urlaubsvorfreude auch sein mag, Packen gehört nicht gerade zu unseren Lieblingsaktivitäten. Aus unerklärlichen Gründen ist der Koffer einfach jedes Mal nach wenigen Minuten komplett voll und der Kulturbeutel wiegt inklusive aller Schönmacher ganz schnell mal 8 Kilogramm oder mehr. Doch zum Glück haben unsere liebsten Beautymarken dieses Dilemma auf dem Schirm und liefern die Lösung in kleinen Fläschchen und Tuben.



Travel Sets mit den wichtigsten Produkten wie Shampoo, Conditioner, Tagespflege und Bodylotion beschleunigen das Packen ungemein und statten uns im Urlaub mit hochwertiger Pflege aus. Wer will schon auf das Hotelduschbad zurückgreifen, wenn man ganz einfach Verso, Cowshed oder Aesop in der Minivariante mitnehmen kann? Eben. Und alle, die in nächster Zeit keinen Urlaub geplant haben, können die Sets auch als schicke Beautyauszeit nutzen und so neue Produkte ausprobieren...