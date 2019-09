Alicia Keys will mit der Burka für Vielfalt werben & kassiert Shitstorm

Eine verschleierte Frau zeigt Bein und darunter lobt Alicia die Vielfalt: „Unsere Stärke liegt in unser Verschiedenheit. Unsere Macht beruht auf unserer Vielfalt. Wir sind so schön. Alle von uns. Wenn wir uns gegenseitig betrachten. Sehen wir uns selbst ...“ Für viele Menschen waren die versöhnlichen Worte allerdings ein großes Ärgernis: Alicia würde die Unterdrückung von Frauen im Islam unterstützen und manche manifestierten die Beschwerden mit Bildern von gesteinigten Frauen, verschleierten Frauen in Not oder Memes über die praktischen Nachteile der Burka. Es ging sogar so weit, dass ein User von Twitter ein Foto von KZ-Häftlingen postete und dazu schrieb: „Hey Alicia, da du gerade Unterdrückung romantisierst: Vielleicht ist das ja auch sexy."