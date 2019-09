Unsicherheit ist laut, Selbstvertrauen leise, sagt man. Mir fallen definitiv zahlreiche Beispiele ein, in denen diese Weisheit zutrifft. Denn als ich Alessia Cara beispielsweise vor ihrem Auftritt beim diesjährigen Bambi in Berlin zum Interview treffe, bin ich erstaunt über ihre Ruhe – innerlich wie äußerlich. Mit 22 Jahren, einem bevorstehendem Pressemarathon und dem Live-Auftritt vor Millionenpublikum wäre ich wahrscheinlich wie ein Flummi hin- und her gesprungen, hätte verunsichert gelacht und die Alleinunterhalterin gemacht. Cara hingegen ist cool as a cucumber, weil sie es einfach ist. Singen, Schreiben und Performen liegt ihr im Blut, ihre Leistungen sind konstant brilliant und wurden bei den vergangenen Grammy-Awards (endlich) mit einer Auszeichnung als beste neue Künstlerin geehrt. Dabei ist sie gar nicht so neu. Seit 2014 veröffentlicht sie Coming-of-Age-Songs wie Here oder tut sich mit Logic und Khalid für 1-800-273-8255 zusammen, um auf die Wichtigkeit eines offenen Dialogs über mentale Gesundheit aufmerksam zu machen. Einige Textzeilen aus ihrem heute erscheinenden Sophmore-Album The Pains of Growing haben mich so stark berührt, dass ich mit tränenden Augen im Büro saß, denn sie hat Recht : erwachsen werden tut verdammt weh. Doch irgendwie hilft es, Songtexte zu hören, die das Chaos in einem in gescheite Worte fassen. Geschrieben hat Cara ihre Texte übrigens selbst, worauf sie sehr stolz ist, wie sie mir verrät während sie einen Twix-Riegel verschlingt. „Ich habe einfach versucht über meine Gefühle zu schreiben“, sagt sie so, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, dass bei diesem Prozess gleich zwei Hitalben herauskommen.