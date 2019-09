Wieso bei einer Ausbildung zum Influencer nur eine Einheitssuppe herauskommen kann

Tja, es ist soweit. Influencer zu werden plant man heutzutage, früher wurde man es einfach über Zeit, weil man Inhalte produzierte, in denen man tatsächlich besser war als der Durchschnittsdeutsche – stylen, schminken, kochen oder fotografieren. Auf der Schule meiner Schwester wollen aus der 180 Schüler großen Abschlussklasse drei Jugendliche diesen Beruf ergreifen. „Entweder werde ich Insta-Star, gehe zu Germany's Next Topmodel oder melde mich als Bachelor-Kandidatin an”, sagt eine von ihnen. Ich frage mich währenddessen nur eines: Wenn das Profil nach der Teilnahme an einer TV-Show explodiert, nennt man sich dann Quereinsteiger? Ich kann ja verstehen, dass sich ein Leben als Instagrammer*in nach dem Life überhaupt anhört, um es mal in der Sprache der 18 Jährigen auszudrücken. Man reist mit seine*r*m obligatorischen Instagram-Ehemann*frau an malerische Traumorte, geht shoppen, macht danach noch daheim Pakete voll mit Pressegeschenken auf und geht abends in angesagte Restaurants, natürlich auch umsonst. Heute werden Beiträge von professsionellen Fotografen geschossen. Während all dieser Aktivitäten, die für die meisten Berufstätigen eher in der Freizeit stattfinden, posiert man dann noch schnell für einige hundert Schnappschüsse. Von denen wird dann ein Foto später in Photoshop aufwendig bearbeitet, danach zeitlich strategisch hochgeladen, mit Google-optimierten Texten versehen und trendenden Hashtags vertaggt, damit potentielle Kunden wie Kosmetik- oder Modemarken auch auf die Personen auf den Fotos aufmerksam werden. Klar, hört sich besser an als ein 40-Stunden-Job im Marketingbüro.