Cindy Crawford macht mit Acne Studios Lust auf Jeans, Cowgirl-Looks & Texas

Falls euch der Look der Bilder von Abell vertraut vorkommt, dann liegt das womöglich an seinen berühmten Aufnahmen der Marlboro-Kampagnen in den 1970er Jahren. Die neue Kampagne von Acne Studios wird in einer Ausstellung in Paris im September gefeiert. In unserer Slideshow findest du die eindrucksvollen Aufnahmen und kannst dich von den starken Looks inspirieren lassen.