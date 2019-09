Ihr Erfolg ist der beste Beweis: Am 20. Dezember erscheint ihr Video bei YouTube. Zwei Wochen später twittert eine kanadische Nutzerin „The new TLC are German, pass it on“. Am nächsten Tag schreibt die US-Vogue „Meet the Cool New German R&B Singer Channeling TLC and Aaliyah With Her Style“ – und der Rest ist Geschichte.