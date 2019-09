7 Dinge über Fluglinien, die dir keiner verraten möchte

Immer wieder toll, für einen wohlverdienten Urlaub an einen tropischen Ort zu jetten und bei der Ankunft herauszufinden, dass das Gepäck nicht mitgekommen ist. Sieht so aus, als ob man die nächsten beiden Tagen in den Flugklamotten verbringen müsste. Vielen Dank aber auch, [Namen der Fluglinie hier einfügen].



Natürlich hat Reisen immer etwas Hektisches an sich, besonders wenn die Fluglinien Kosten sparen wollen und zu viele Passagiere in die Flugzeuge zwängen. „Die Menschen hinter den Fluglinien sind nicht hinterlistig, aber es sind Kapitalisten. Und manchmal sind sie nicht besonders hilfreich“, schrieb Rob Cassidy, der Präsident des Reiseanbieters eBags, Refinery29 per E-Mail. „Wenn man nicht aufpasst, kann man leicht 100 Euro oder mehr auf seine Reisekosten draufschlagen.“



Wir haben mehrere Reiseexperten kontaktiert, um über einige der lächerlichen Probleme der Flugindustrie zu sprechen – und Tipps dafür bekommen, was man machen kann, um sich auf den nächsten Trip vorzubereiten.