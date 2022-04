Dein Horoskop im April – So stehen die Sterne in diesem Monat

Bist du bereit, in diesem Monat so richtig durchzustarten? Schon am 1. April beschert uns der Neumond im Widder frühlingshafte Vibes. Ein paar Tage später, am 5. April, erreicht die Venus das Sternbild Fische und erweckt unsere romantische Seite aus dem Winterschlaf. Der gesprächige Merkur zieht am 10. April in den zurückhaltenden Stier und besinnt uns darauf, den Mund auch mal geschlossen zu haben und uns stattdessen auf unsere Gedanken zu konzentrieren. Jupiter und Neptun treffen daraufhin zum ersten Mal seit 1856 im Sternzeichen Fische aufeinander und inspirieren uns dazu, allen Mut zusammenzunehmen und in unsere Träume zu investieren. Mars, der Planet der Handlungen, folgt ihnen am 14. April in die Fische und ruft uns ebenfalls dazu auf, unseren Wünschen zu folgen.Der transformative Waage- Vollmond am 16. April holt uns aus unserer persönlichen und Beziehungs-Komfortzone, immer in der Hoffnung, neue Dynamiken zu kreieren. Am 19. April zieht die Sonne in den Stier und lädt uns dazu ein, unsere Kreativität, Empathie und Güte auszuleben. Jetzt ist es an der Zeit, ein bisschen vom Gaspedal zu gehen und einfach mal den Frühling zu genießen.Am 27. April begegnen sich auch Venus und Neptun im Sternbild Fische und lassen uns bedingungslos lieben. Zwei Tage darauf erreicht der Merkur das Zeichen, in dem er zu Hause ist – Zwillinge –, und erlaubt es uns, uns selbst klar und deutlich auszudrücken. Der rückläufige Pluto zieht am 29. April in den Steinbock und beruft uns dazu, unsere Schwingungen in neue Bahnen zu lenken und zu besseren Menschen zu werden. Die Sonnenfinsternis am 30. April im Stier fällt auf den selben Tag, an dem auch Venus und Jupiter im Fische zusammenkommen. Diese Konstellation besinnt uns auf unsere Leidenschaft, Beziehungen und unsere Fähigkeit, zu lieben.