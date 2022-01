Das passiert, wenn die Kandidat:innen bei Finger weg! Sex haben

Natürlich werden die Regeln auch in dieser dritten Staffel einige Male gebrochen – doch geht in diesen Fällen nicht direkt ein Alarm los. Die Produzent:innen lassen das entsprechende Pärchen in Ruhe weitermachen (ob nun bis zum Ende des Kusses oder der gemeinsamen Nacht). Die Konsequenzen folgen erst später am Abend oder am nächsten Morgen, wenn Lana – die Alexa-ähnliche künstliche Intelligenz, die die Show „moderiert“ – alle Teilnehmer:innen darüber informiert, welche Regeln gebrochen wurden und wie viel der Verstoß gekostet hat. Zu Beginn verrät Lana noch nicht, wer die Grenzen überschritten hat; wenn die Kandidat:innen sie aber direkt danach fragen, antwortet sie darauf. Und ihr entgeht nichts: Die Teilnehmer:innen werden rund um die Uhr gefilmt.