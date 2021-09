In einer der unvergesslichsten Szenen der Teenie-Schnulzen-Geschichte kommt Rachael Leigh Cook als Laney Boggs in Eine wie keine im roten Kleid eine Treppe runter. Sie präsentiert sich Zack Siler (Freddie Prinze Jr.), der aus zwei Gründen stolz auf sich selbst ist: weil er eine Außenseiter-Mitschülerin in eins von den „coolen Mädchen“ verwandelt hat, indem er ihr die Brille abgenommen und ihr ein neues Outfit aufgedrückt hat – und weil er sich in sie verliebt hat. Während das 1999er-Original Eine wie keine also definitiv einige problematische Momente hat, muss das neue Remake Einer wie keiner in große Fußstapfen treten. Schließlich erinnern wir uns alle an diese Szene.