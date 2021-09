Il est trop bien corrige certains défauts de l’original — mais pas tous

Si la morale de Elle est trop bien est "l'habit ne fait pas le moine", celle de Il est trop bien "restez fidèle à vous-même". Ainsi, on se concentre un peu plus sur la façon dont les personnages se voient eux-mêmes, et pas seulement sur la façon dont ils se voient les uns les autres. Par exemple, Padgett finit par changer sa stratégie sur les réseaux sociaux grâce à ce qu'elle apprend sur le fait d'être elle-même et cesse de cacher qu'elle et sa mère (jouée par Cook en personne) ne sont pas riches.