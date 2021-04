7 Frühlings-Fashiontrends, die uns den Spaß an Mode zurückgeben

In den kommenden Monaten erwartet uns hoffentlich jede Menge Zeit an der frischen Luft – und daher brauchen wir XXL-Bags, in denen wir all das Hab und Gut mit uns herumschleppen können, was wir für einen Freiluft-Sommer brauchen könnten. Picknickdecke? Snacks? Wasserflasche? Bikini ? Hier passt wirklich alles rein.