Strahlender Schmuck trotz ständigem Händewaschen – so geht’s

Für manche ist Schmuck in diesen sehr verwirrenden und unberechenbaren Zeiten jedoch ein guter Weg, um ein Gefühl der Normalität in ihren Alltag zurückzubringen. Obwohl ich Anfang letzter Woche den Großteil meines Blings abgelegt habe, trage ich weiterhin einen Diamantring, den ich von meiner Mutter geschenkt bekommen habe, sowie eine Perlenkette um meinen Hals. Für mich sind es diese Kleinigkeiten, die im Moment besonders zählen und mich moralisch aufrichten. So oder so steht eines fest: Von nun an werde ich ganz besonders darauf achten, meinen Schmuck abzunehmen und ihn gründlich, aber auf sanfte Weise zu desinfizieren.