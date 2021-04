Warum mir Fremdschämen das Leben schwermacht

Mein übertriebenes Mitgefühl für Menschen, die sich in einer peinlichen Situation befinden, belastet mich seit Langem, aber besonders seit der Pandemie – eine Zeit, in der es nicht viel anderes zu tun gibt, als auf dem Sofa zu liegen, Filme zu schauen und Chips zu essen. Meine Mitbewohner:innen und ich machten es uns kürzlich für unsere wöchentliche Dosis RuPaul's Drag Race auf der Couch gemütlich. In einer Szene wurde Utica Queen so durch den Kakao gezogen, dass meine Haut sofort begann, aus Fremdscham zu jucken. Ich schämte mich so sehr, dass ich mir die Hände über die Ohren halten und mit den Fingern auf den Hinterkopf klopfen musste, um die megapeinlichen Kommentare nicht länger hören zu können. Mit nur leicht geöffneten Augen versuchte ich, zu herauszufinden, wann diese Tortur endlich vorbei sein würde.