Dein Horoskop im Februar – So stehen die Sterne in diesem Monat

Die Energie dieses Februars schenkt uns die Entspannung, die wir uns seit dem vergangenen Jahr so sehr wünschen. Wenn es uns gelingt, uns diese Schwingungen zunutze zu machen, ergibt sich daraus die Chance auf Wachstum und Weiterentwicklung. Aber immer mit der Ruhe: Sobald die Venus am 1. Februar ins Sternbild des Wassermanns zieht, bewahren wir in Sachen Romantik und Finanzen einen kühleren Kopf als vorher.



Wenn der Vollmond am 11. Februar im Wassermann aufgeht, ist er dort in guter Gesellschaft: Am selben Tag warten dort bereits die Sonne, der Mond, der Merkur, die Venus, der Jupiter und der Saturn auf ihn. Diese Konstellation begünstigt unseren Fortschritt, unsere Freiheit, Originalität, Gemeinschaft und Güte.



Am 17. Februar treten sich dann Saturn und Uranus im Sternbild Stier gegenüber – die erste ihrer drei Begegnungen im Jahr 2021, gefolgt vom 14. Juni und 24. Dezember. Während jeder dieser Konstellationen beginnen alte Strukturen zu bröckeln: Es ist an der Zeit für Veränderungen. Welche das sein sollen, spürst du selbst, wenn die Sonne am 18. Februar ins Sternzeichen der Fische zieht und deiner Intuition für die kommenden Monate neue Kraft verleiht.



Am 30. Januar drehte sich der Merkur zum ersten Mal in diesem Jahr im Wassermann in eine rückläufige Bewegung. Er wechselt am 21. Februar wieder in eine progerade Bahn – doch verfolgen uns die Nachwirkungen der rückläufigen Kommunikationsplaneten in Form von Missverständnissen und Pannen noch bis zum 13. März.



Ab dem 25. Februar kehrt sich unsere Aufmerksamkeit zunehmend nach außen, wenn die sanfte Venus im Bild der Fische unsere Herzen (und Portemonnaies) öffnet und uns darauf besinnt, anderen zu helfen. Die folgenden Wochen sind höchst emotional – zusätzlich verstärkt durch den Jungfrau-Schneemond am 27. Februar. Die Energien des Trabanten helfen uns dabei, unsere Wünsche genau zu analysieren. Sobald wir eine klare Aussicht auf unsere Bedürfnisse haben, können wir den ersten Schritt in die richtige Richtung wagen.