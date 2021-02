Votre horoscope du mois de février est là !

L'énergie du mois de février nous apporte plus de moments de répit que tout autre mois de l'année passée. Tant que nous pensons à la croissance et à la transformation, nous pouvons utiliser l'énergie à notre avantage. Vénus entre en Verseau le 1er février, nous donnant à tou·s·tes un attachement calme et distant à la romance et aux finances. La nouvelle lune en Verseau, qui se produit le 11 février, renforce cette énergie d'air déjà importante (le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne seront tous en Verseau le 11). Ce sera une célébration du progrès, de la liberté, de l'originalité, de la communauté et de l'humanitarisme.