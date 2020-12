Neu auf Netflix: Auf diese Serien & Filme kannst du dich im Dezember freuen

Wie wär's denn zum Beispiel mit etwas Actionreichem wie John Wick oder Deepwater Horizon? Oder lieber mit etwas Musikalischem wie dem Musical-Film The Prom? Oder brauchst du eher was Lustiges wie 100 Dinge oder die neue Staffel Big Mouth? So viel ist sicher: Der Dezember auf Netflix hat viel mehr zu bieten als nur Weihnachten. Eine Auswahl der Highlights der ersten Monatshälfte haben wir dir im Folgenden zusammengestellt. Na dann, frohe Weihnachten & fröhliches Bingen!