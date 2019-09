Kuba legt den Grundstein für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe

„Half of my heart is in Havana“, singt das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied Camila Cabello in ihrem bisher größten Hit. Dieser könnte nun zur Hymne der kubanischen LGBTQ-Community werden, denn wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll die neue Verfassungsreform die Rechte von Homosexuellen und Trans*menschen stärken und die gleichgeschlechtliche Ehen legalisieren.