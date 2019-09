Ist dieses trans Model der nächste Victoria's-Secret-Engel?

Leider ist die Fashionbranche aus vergangenen Tagen dafür bekannt, eine sehr begrenzte Definition von Schönheit zu haben. Obwohl in den letzten Jahrzehnten immer mehr farbige Models auf den Runways unterwegs sind, hat das Thema Diversität noch einen langen Weg vor sich. Hoffentlich schaffen es Frauen wie Leyna Bloom das Unternehmen zu beflügeln! Was aber noch viel wichtiger ist: So oder so geben sie weiteren transgender Personen Mut, an sich selbst und an alles, was sie sein wollen, zu glauben!