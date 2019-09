Wie diese Mädchen Armut & Gewalt in ihren Townships entkommen wollen

Südafrika ist ein Land der Unterschiede und der Ungleichheiten. In Kapstadt gibt es auf der einen Seite riesige, von weißen Mauern eingeschlossene Villen, die sich an den Klippen des begehrten Camps Bay oder in Clifton befinden, auf der anderen Seite massenhaft notbedürftig aufgestellte Wellblechhütten, die sich in den Townships über Kilometer entlang der Autobahnen erstrecken. Wenn man vom Flughafen nach Kapstadt fährt, führt kein Weg an ihnen vorbei. Die gesellschaftlichen Folgen der Jahrzehnte lang andauernden Apartheid* zu überwinden ist keine Kleinigkeit. Vielerorts fühlt es sich so an, als hätte die Arbeit daran gerade erst begonnen. Vor allem die soziale Ungleichheit führt in Südafrika zu einer großen Frustration, mit der viele Menschen täglich konfrontiert werden. Sei es, weil sie zwei oder drei Stunden brauchen, um mit (unzuverlässigen) Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren oder aber mit der permanenten Angst zu leben, überfallen zu werden, sobald sie das Haus verlassen. Vergewaltigungen und Bandenkriminalität gehören in den teils gefährlichen Townships zum Alltag. Sicherheit existiert für viele nur in ihren Hoffnungen oder Träumen.