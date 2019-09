Grundschule war gestern: So feiert das Halstuch sein Comeback

Egal ob geknotet, gebunden oder einfach umgelegt: Der Hals steht diese Saison wieder im Fokus. Was einmal der Choker war, ist jetzt das Halstuch.

Es wird seidig. Aber auch die Bandanas finden ihren Platz wieder am Hals, statt nur noch als Haarband zum Einsatz zu kommen. But thank God: die Fusion mit dem Vokuhila hat sich noch nicht blicken lassen. Das allseits bekannte Leo-Halstuch lässt zwar auch noch auf sich warten, doch sicher nicht mehr allzu lang ...