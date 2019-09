Du willst Karriere machen? Auf dieser neuen Plattform triffst du Leute, die dir helfen

Mit Wo/men Inc. gibt es ab heute eine neue Plattform, die sich gezielt an Frauen richtet, die Karriere machen wollen. Lea Vajnorsky (29), die bei dem Venture Capital Unternehmen Redstone tätig ist, und Robin Haak (31), der den Axel Springer Accelerator Plug and Play mit gegründet sowie die Karriereplattform Jobspotting ins Leben gerufen hat, wollen von Berlin aus ein globales Netzwerk aufbauen, in dem Männer und Frauen karriere-fokussierte Frauen unterstützen und fördern. Wir sind neugierig geworden, was hinter Wo/men Inc. steckt und haben uns mit Lea und Robin getroffen. In einem Café in Berlin Mitte erzählen die beiden, welche Vision sie haben, was sie mit Wo/men Inc. erreichen wollen und sie verraten uns, was es in ihren Augen braucht, um erfolgreich ein Business aufzubauen.