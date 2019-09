Facebook steht vor Gericht & das kann es für dich bedeuten

Und so kommt es, dass nicht nur die veränderte Feedgestaltung, die besonders Medien-Unternehmen in den Wahnsinn treibt, bei der Plattform für Stress sorgt. Auch Privatnutzer sind von den undurchsichtigen Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen verwirrt und frustriert. Vor einigen Wochen wurde im Berliner Landgericht das Urteil gefällt, dass Facebook mit seinen Voreinstellungen der Nutzung- und Datenschutzbedingugen gegen das Verbraucherrecht in Deutschland verstößt. Dazu zähle laut des Guardians auch die Klausel, die die Nutzer dazu verpflichtet, ihre echten Namen und Daten zu verwenden, heißt es weiter. Außerdem seien die vorinstallierten Ortungsdienste der App sowie das automatische Weitergeben des Profillinks an Suchmaschinen nicht rechtens. Was die Verbraucherschützer am meisten an den insgesamt fünf bemängelten Punkten stört ist, dass diese Hinweise versteckt würden und sie viele Nutzer so nicht wahrnehmen würden. Noch ist das Urteil zwar nicht rechtskräftig, bereitet dem Konzern aber sicher Kopfweh, denn es ist nicht das einzige aktuelle Problem.