Mit diesen neuen Gadgets könnte dein Langstreckenflug zukünftig angenehmer werden

Aus diesem Grund entstand die Challenge „Telekom Fashion Fusion & Lufthansa FlyingLab“: Drei junge Entwicklerteams bestehend aus überwiegend Studierenden in den Bereichen Design, IT und Ingenieurwesen haben es in die Endrunde geschafft und tüfteln seit Juni 2017 an ihren Konzepten für die Verschmelzung von Mode und Technologie. Die Prototypen produzierten sie in den letzten Monaten im Fab Lab in Berlin, dem Abenteuerspielplatz für Forscher – inklusive 3-D-Drucker und Laser-Cutting. Anschließend wurden die Entwürfe in 10.000 Metern Höhe während eines Flugs von Frankfurt über Houston nach Las Vegas vorgestellt, wo die CES stattfand, die wichtigste Tech-Messe der Welt. Praktischerweise war Refinery29 mit an Bord des Lufthansa-Airbus A380.