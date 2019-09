Mutter sein & Frau bleiben: Diese Labels zeigen, wie es geht!

So oder so ähnlich jedenfalls die Meinung von außen. Gott sei Dank stimmt das aber nur zum Teil. Denn ein Kind zu haben, bedeutet keineswegs, sich als Frau aufgeben zu müssen. Im Gegenteil. Vielmehr strotzen wir gerade jetzt nur so vor weiblicher Energie und dem ungebrochenen Wunsch, diese auch zu zeigen. Natürlich darf es hin und wieder etwas komfortabler und praktischer sein. Natürlich spielt Zeit eine Rolle und natürlich haben wir davon etwas weniger als früher. Aber gerade an Tagen, an denen wir uns nicht ganz so fantastisch fühlen, kann ein lässiges Outfit wahre Wunder wirken!