Ob nach dem Abi, Bachelor oder Master – viele junge Menschen hegen den Plan „danach“ erst einmal zu reisen. Nach wie vor gilt Australien als eines der beliebtesten Reiseziele, wenn es darum geht, eine Auszeit zu nehmen. Um sich so einen verlängerten Backpacker-Urlaub aber überhaupt leisten zu können, greifen viele auf das Angebot Work and Travel zurück. Dies sieht im Prinzip vor, dass man an verschiedenen Orten arbeitet (z.B. als Erntehelfer), so lange, bis man sich von seinem erwirtschafteten Gehalt die nächste Weiterfahrt leisten kann. Die Kombination aus „arbeiten“ und „reisen“ lockt jährlich tausende Jugendliche ins Down Under. Die Zahlen sprechen für sich: Allein im vergangenen Jahr haben insgesamt 35.000 Deutsche zwischen 18 und 30 das berüchtigte Working Holiday Visum beantragt. Hat man das Visum in der Hand, kann das vermeintliche Abenteuer losgehen.