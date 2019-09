Das Ende der Privatsphäre? WhatsApp führt Live-Stalking-Funktion ein

Stell dir vor, du wartest abends am vereinbarten Treffpunkt auf deine Freundin und sie schreibt dir, dass sich dich in der Masse an Menschen nicht finden kann. Dank WhatsApp könntest du bald mit einer Live-Tracking-Funktion herausfinden, wo sie sich genau befindet – in Real-Time! Echt wahr und echt unheimlich: Die Messenger-App plant ein neues Feature, das seinen Nutzern ermöglichen soll, den eigenen Standort in Echtzeit mit dem Chat-Partner zu teilen. WhatsApp Live soll für 15 Minuten, eine oder für ganze acht Stunden aktiviert werden können. Im obigen Beispiel oder bei Großveranstaltungen wäre das tatsächlich recht praktisch aber was, wenn man die Funktion versehentlich anschaltet oder für den falschen Chat? Sind die Daten wirklich genügend vor Hackern geschützt? Werden die Informationen vielleicht sogar von WhatsApp gespeichert oder an Dritte weitergegeben? Ist das das Ende der Privatsphäre? Noch gibt es viele offene Fragen, jedoch kein Statement des Anbieters, lediglich die Information, das Tool sei in der Beta-Version getestet worden.