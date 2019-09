Sicher gibt es aus Situationen, wo sich Sprachnachrichten anbieten. Wenn man einem Bekannten, den man nicht so gut kennt, aber doch ganz nett findet, zum Geburtstag gratulieren will, eine Nachricht aber zu unpersönlich und ein Anruf too much wären. Wenn man der Schwiegermutter in spe kurz sagen will, dass alles okay ist und man sich ja nächste Woche sieht und daraus kein halbstündiges Gespräch werden soll. Wenn es einem zu schlecht geht um zu telefonieren, man der besten Freundin aber kurz sein Leid klagen will – und wenn es nur ein kurzes Ich sterbe an dieser Erkältung, also wirklich ist. Wenn man sieben Stunden Zeitverschiebung hat, man aber Freunde und Familie dennoch an etwas teilhaben lassen will und die die Stimme eben seit Wochen nicht mehr live gehört haben. Es gibt etliche solcher Anlässe. Wir aber gehen dazu über nur noch Voicemails zu nutzen. Zuletzt fiel mir das auf, als ich mit einem guten Freund ein Beziehungsproblem diskutierte. Da schickten wir uns munter Sprachnachrichten von bis zu vier Minuten Länge hinterher und in jeder Antwort kam irgendwann vor warte mal, was hattest du noch dazugesagt, hmmmm, ach so ja, dazu wollte ich auch noch was sagen. Da hätte man getrost telefonieren können. Oder sich bei einem Bier oder Wein zusammensetzen und das Ganze ausdiskutieren können. Wenn also das nächste Mal der Finger zum Aufnahmeknöpfchen wandert, vielleicht einfach mal ins Telefonbuch switchen und anrufen. Die Reaktion ist in meine Fall häufig die Gleiche: Mann, wir haben ja echt ewig nicht mehr gesprochen.