Die Bundestagswahl steht kurz bevor. In Vorbereitung auf diesen Tag schmeißen die einen oder anderen hoffentlich sämtliche Wahl-, Steuer- oder Sozial-O-Maten an, um sich ein klareres Bild von den antretenden Parteien zu machen. Da gibt es aber auch die anderen: Diejenigen, die hier in Deutschland leben, ihrer täglichen Arbeit nachgehen oder mitten im Studium stecken und nicht über das Recht verfügen, einer Partei ihre Stimme zu geben.