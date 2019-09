Reifer, aber immer noch auf die Fresse: TLC sind mit neuem Album zurück

Definitiv. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die Kinder heute nicht mehr innerhalb der Familie und in der Schule erzogen werden, sondern vom Fernsehen, vom Internet oder auf der Straße. Es gibt zwei Arten von Künstlern: diejenigen, die ihre Kunst transportieren und denen es nicht so wichtig ist, eine Role-Model-Funktion zu erfüllen. Das ist auch völlig okay. Aber bei uns war es schon immer ein wenig anders. Ich würde uns zwar auch nicht wirklich als Vorbilder betrachten, doch aber als eine Art große Schwester für unser Publikum. Wir erzählen in unseren Songs, was uns so passiert, und freuen uns, wenn wir anderen Menschen dabei helfen können, mit ihrer Situation besser klar zu kommen. Nach den Shows im Gespräch mit Fans zu hören, dass Lieder wie „Waterfalls“ oder „Unpretty“ ihr Leben verändert oder gar gerettet hätten, ist jedes Mal wieder eine unbeschreibliche Erfahrung.