Und dann gab es da noch einen Soundtrack zum Film, der nicht nur bei mir, sondern auch all meinen Freundinnen im CD-Regal neben der Musikanlage zu finden war, und mindestens für ebenso viel Begeisterung wie der Film gesorgt hat. Die CD lief rauf und runter, stundenlang, wochenlang. Von Placebos Every You and Every Me bis hin zu The Verves Bitter Sweet Symphony, dem emotionalen Höhepunkt der Tracklist, zog mich jeder Track wie ein Sog in jede einzelne Filmszene hinein. Besagter erster Song wird eingespielt, als die Kamera den hübschen Sebastian das erste Mal im Rückspiegel seines teuren Cabriolet heranzoomt, während er durch Manhattan fährt. Every You and Every Me unterstreicht genau das, was wir von der männlichen Hauptfigur erwarten dürfen – er ist voller Lust auf Abenteuer, trägt aber auch eine Menge Sehnsucht und Schwere mit sich. Das alles ist auch in der Hauptfigur angelegt.