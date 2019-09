Es gibt eine Zeile in „Rainbo”, die ich wirklich liebe: „What's left of my heart is still made of gold“ (Anmerkung der Redaktion, zu Deutsch: Was von meinem Herzen übrig ist, ist immer noch aus Gold). Ich glaube wirklich daran. Es stimmt für mich und es kann auch für andere stimmen. Ich weiß, dass große Teile meines Herzens in der Vergangenheit gefangen gehalten wurden. Aber jetzt nicht mehr. Und was übrig geblieben ist, ist verdammt nochmal pures Gold und niemand darf es anfassen.