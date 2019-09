"Diese Stadt ist international. Natürlich ist Reisen total wichtig für die Marke, aber New York ist das Zuhause," sagt Saunders. "New York war immer eine große Inspiration für mich" führt er fort. "Besonders die 70er, als Andy Warhol, Keith Haring, Robert Mapplethorpe und Patti Smith in der Stadt waren, beeindrucken mich noch heute. All diese coolen, kreativen Menschen haben besondere Werke in New York geschaffen."