Insgesamt prangten also letzten Freitag rund 30 Hass-Kommentare von Twitter-Usern deutlich sichtbar vor dem Firmensitz in Hamburg Altona. Was es mit der Aktion genau auf sich hat erklärt Shapira in dem dazugehörigen Video #HEYTWITTER: „Ich habe in den letzten sechs Monaten circa 450 Hasskommentare gemeldet. Auf Facebook und auf Twitter. Die Aussagen, die ich gemeldet habe, waren keine Beleidigungen oder satirische Aussagen, sondern absolut ernst gemeinte Gewaltandrohungen, Homophobie, Ausländerfeindlichkeit oder Holocaust-Leugnung. Dinge, die niemand sagen sollte und auch niemand lesen sollte“ erzählt er.