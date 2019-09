Politik: Wer wir sagt & ich meint – Ausschluss unter dem Deckmantel des Plurals

1. Die Sprecher des Wirs maßen sich an, für ein ganzes Land sprechen zu können. Sie suggerieren mit der Verwendung dieses Pronoms, dass sie wüssten, was die Meinung aller in diesem Land Lebenden ist. Das ist aber unmöglich. Meine Meinung ist in diesem Wir zum Beispiel nicht vertreten. Und wenn von diesen nebulösen christlichen-jüdischen Werten die Rede ist, dann frage ich mich nicht nur wie die aussehen, sondern woher der Wirsprecher weiß, dass diese Werte unsere sind.



Fragen die Experten in den Talkrunden, welche Zuwanderer „wir“ wollen, meinen sie doch eigentlich, welche Zuwanderer sie wollen. Ich würde, fragte man mich, zum Beispiel aber sagen, dass weder ich noch ein Experte darüber entscheiden darf, welche Zuwanderer ich oder er in diesem Land haben will. Dennoch fragt die Talkrunde im Namen des Wir!



2. Die Sprecher des Wirs gehen demnach nicht nur davon aus, dass sie für ein ganzes Land sprechen können, sondern gehen in ihrer Anmaßung von einer Homogenität aus, die es gar nicht gibt. Wenn von „unseren Werten und unserer Kultur“ gesprochen wird, dann wird angenommen, es gäbe einen von allen in diesem Land Lebenden vertretenen Konsens darüber, wie diese Werte und diese Kultur aussehen. Dass der Inhalt, der diese Worthülsen füllen könnte, dann auch meistens leer bleibt, spricht nur dafür, dass keiner von den Sprechern so richtig weiß wovon er redet. Ich auch nicht. Und deshalb spreche ich auch nicht von unseren Werten und unserer Kultur und frage auch nicht, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Und, falls jemand mich doch fragt, würde ich mich eher fragen, ob das Christentum zu mir gehört oder nicht und an meine Kindheitserinnerungen denken, in denen ich als Kind areligiöser Kommunisten mit meiner besten Freundin ihren Papa zur Moschee begleitet und muslimische Hochzeiten besucht habe noch eher als ich an christlichen teilgenommen hätte. Also einheitlich ist das nicht. Kann es auch gar nicht und soll es auch gar nicht. In diesem Land leben 80 Millionen Menschen. Wie kann man davon ausgehen, dass jede einzelnen Person zu einem einzigen Wir verschmolzen werden kann?



3. Will der Wirsprecher ja auch gar nicht. Was er eigentlich will, ist seine Meinung und die Meinung einiger weniger als allgemeinen Konsens ausgeben. Denn das bringt ihm Vorteile, schafft Zugänge und sichert ihm Macht und Repräsentation. Und wenn immer die gleichen entscheiden und bestimmen, was „wir“ wollen und wer „wir“ sind, dann bleiben es auch immer die gleichen, die das Wir bilden. Denn nur die, die überhaupt Zugang zu den Kanälen haben, in denen sie, das, was sie denken und entscheiden, artikulieren können, können an dem, was unter Wir verstanden wird, Einfluss nehmen. Diejenigen, die vielleicht andere Werte haben oder sich keiner christlich-jüdischen Tradition verpflichtet sehen oder sich aus welchem Grund auch immer nicht von diesem Wir repräsentiert fühlen, werden nicht wahrgenommen und bleiben unsichtbar.



4. Womit ich bei dem Hauptproblem in der medialen Verwendung des Wir angelangt wäre. Denn die Benutzung des Wortes Wir zieht eine Trennung zwischen „Wir“, die im Namen von einer imaginierten homogenen Einheit sprechen, die es nicht gibt und „Denen“, die davon ausgeschlossen werden. Die Geflüchteten zum Beispiel. Die MigrantenInnen zum Beispiel. Die Muslime und Muslima zum Beispiel. Denn eigentlich meint das Wort Wir nämlich gar nicht Wir, sondern es meint: Wir weiße, heterosexuelle, wohlhabende, zumeist auch noch männliche, Christen, die das Bild von Deutschsein und damit das Wir bestimmen. Und das ist ein Bild, das noch nie eine Entsprechung in der Realität gefunden hat. Die ist nämlich sowohl christlich wie muslimisch als auch areligiös. Sie ist weiblich, männlich und trans*. Queer, homo und hetero. Arm, mittelständisch und wohlhabend. Sie ist hier geboren, eingewandert und geflüchtet. Deutsch-, englisch- türkisch-, arabisch-, russisch- oder auch spanischsprachig. Und sie hat Werte, die nicht von allen geteilt werden und eine Kultur, die sich aus vielen Subs zusammensetzt. Man muss diese Menschen aber sprechen lassen, damit auch sie das Wir formen können. Das will der Wirsprecher aber nicht. Denn dann würde er seine Vorrangstellung verlieren und wer will das schon?