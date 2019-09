Es ist wieder soweit: Vom 14. bis zum 16. Juli verwandelt sich die Halbinsel Ferropolis wieder in ein einmaliges Musik- und Lichtspektakel zwischen riesigen Stahlkolossen, denn das MELT! Festival feiert in diesem Jahr großes Jubiläum. Bereits zum 20. Mal trifft das Who is Who der nationalen und internationalen Musik- sowie Kunstszene an diesem mittlerweile ikonisch gewordenen Ort aufeinander, um gemeinsam mit euch zu feiern. Und all diejenigen, die schon einmal auf dem MELT waren, wissen, dass hier gefeiert wird, was das Zeugt hält.