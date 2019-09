Britney Spears ist unangefochten die Queen of Pop der 2000er Jahre. Kaum eine Künstlerin war in dieser Zeit so erfolgreich wie sie. Wir alle erinnern und an ihre größten Hits wie Baby One More Time oder Oops!…I did it again, die im Radio permanent rauf und runter liefen. Britney Spears war omnipräsent und heimste zahlreiche Auszeichnungen auf internationalen Preisverleihungen ein.