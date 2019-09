Den gestrigen Auftritt auf den Billboard Music Awards in Las Vegas, Nevada, nutzte die kanadische Sängerin nicht nur, um an den bahnbrechenden Erfolg von vor 20 Jahren zu erinnern, sondern um einen Auftritt mit Gänsehaut-Faktor hinzulegen. Den ersten „Atemstillstand" erlitten die Fans bereits, als die 49-jährige Dion in einem eng anliegenden, weißen Kleid mit Wahnsinns-Dekolleté und Schleppe die Bühne betrat – fast wie eine märchenhafte Erscheinung! Als sie kurz darauf die ersten Töne des Erfolgshits My Heart Will Go On anstimmte und damit bewies, dass sie es stimmtechnisch noch immer drauf hat, war nicht nur sie selbst, sondern das ganze Publikum zu Tränen gerührt.