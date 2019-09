Die Einwohner von Wyoming tragen alle Tutus – aus einem rührenden Grund

Die Reaktionen der Bevölkerung darauf waren großartig: Eine Tutu-Revolution unter dem Hashtag #LiveAndLetTutu – einer Abwandlung des Mottos von Wyoming „Live And Let Live”. In den Tüllrock gehüllt, setzten sich am vergangenen Wochenende nämlich alle an ihren Stammtisch, machten Fotos und haben damit im ganzen Staat von Wyoming ihre Solidarität gegenüber der LGBTQ-Community demonstriert. Nur ein Blick auf die Bilder genügt, um die starke Botschaft zu verstehen: Man ist sich einig, dass jeder das Recht darauf hat, das zu tragen, was er will, wo er will, ohne deswegen angegriffen zu werden.