In Israel wird eine Wahl verschoben – wegen Britney Spears

Habt ihr euch jemals zwischen Pop und Politik entscheiden müssen? Nun, die Bevölkerung von Israel schon ... Britney Spears tritt nämlich am 3. Juli in Tel Aviv auf. Am gleichen Tag, an dem die israelische Arbeiterpartei haAwoda im Kongresszentrum gegenüber der Konzerthalle über eine neue Führung abstimmen wollte.