Aber von vorne: Nachdem sich Rapper Kendrick Lamar im Video eingangs vor allem selbst in verschiedenen klischeebeladenen Rollen inszeniert, sich quasi benimmt als würde er jeden Moment die Weltherrschaft an sich reißen wollen, streckt plötzlich eine Frau ihren Hintern ins Bild. Einen Hintern, der nicht glanzgeölt ist, keine Airbrush-Ausbesserungen bekommen hat, sondern Dellen und Dehnungsstreifen aufweist, eben unretuschiert und echt. Lamar rappt passend dazu „I’m so fuckin’ sick and tired of the Photoshop“ und weiter „Show me somethin’ natural like ass with some stretch marks“.